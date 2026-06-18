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Димитров: в каком-то смысле уже могу посчитать, сколько раз мне ещё предстоит сыграть

Димитров: в каком-то смысле уже могу посчитать, сколько раз мне ещё предстоит сыграть
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Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, насколько легко ему адаптироваться к травяному покрытию.

«Мне нравится играть на траве. У меня никогда не было проблем со сменой покрытия. Адаптируюсь к траве немного лучше и быстрее, чем другие теннисисты, и это покрытие мне нравится. Каждый раз, когда я выступаю на траве, это особенное событие. В каком-то смысле уже могу посчитать, сколько раз мне ещё предстоит сыграть, поэтому я надеюсь максимально использовать каждый из них. Живу одним днём, сейчас мой главный приоритет — забота о своём теле и получение удовольствия от каждого выхода на корт», — приводит слова Димитрова Punto de Break.

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