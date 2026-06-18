Димитров: в этом году я сыграл около 12 матчей и уступил в 10. Для меня это не сезон

Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, обращает ли внимание на свой рейтинг. Сейчас Димитров занимает 169-е место в рейтинге ATP.

— Думаете ли вы о своём текущем рейтинге или не обращаете на него внимания?

— Если задуматься, у меня такое чувство, что сезона как такового не было. Давайте будем честны. В этом году я сыграл около 12 матчей и уступил примерно в 10. Для меня это не сезон. Нет смысла говорить и о рейтинге. Наша система рейтингов настолько несправедлива, что даже обсуждать её бессмысленно. Некоторые вещи просты: если ты выигрываешь, у тебя высокий рейтинг. Если проигрываешь, ты опускаешься всё ниже и ниже. В этом нет никакого секрета. Этот спорт не даёт возможности срезать путь, это жестокий бизнес, — приводит слова Димитрова Punto de Break.