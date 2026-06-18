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Стал известен предварительный список участников турнира АТР-250 в Умаге

Стал известен предварительный список участников турнира АТР-250 в Умаге
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С 13 по 19 июля в хорватском городе Умаг пройдёт турнир категории АТР-250. Пресс-служба турнира опубликовала предварительный список его участников, с которым «Чемпионат» предлагает ознакомиться.

  • Флавио Коболли (Италия);
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
  • Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);
  • Маттео Арнальди (Италия);
  • Александр Блокс (Бельгия);
  • Камило Уго Карабельи (Аргентина);
  • Фабиан Марожан (Венгрия);
  • Роман Андрес Бурручага (Аргентина);
  • Вит Коприва (Чехия);
  • Пабло Карреньо-Буста (Испания);
  • Валентен Руае (Франция);
  • Дино Прижмич (Хорватия);
  • Даниэль Мерида-Агилар (Испания);
  • Люка Ван Аш (Франция);
  • Алекс Молчан (Словакия);
  • Хуберт Хуркач (Польша);
  • Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина);
  • Лука Микрут (Хорватия).
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