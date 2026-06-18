Стал известен предварительный список участников турнира АТР-250 в Умаге

С 13 по 19 июля в хорватском городе Умаг пройдёт турнир категории АТР-250. Пресс-служба турнира опубликовала предварительный список его участников, с которым «Чемпионат» предлагает ознакомиться.