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«Действительно буду скучать по этому спорту и его болельщикам». Димитров — о любви публики

«Действительно буду скучать по этому спорту и его болельщикам». Димитров — о любви публики
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Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, что для него значат любовь и поддержка публики.

«Это то, что я ценю больше всего, то, что для меня важнее всего. Я чувствовал это в прошлом, на тех нескольких турнирах серии «челленджер», в которых уже участвовал. Когда ты теннисист, ты всегда в движении, постоянно в движении. У тебя нет времени ценить победы. У тебя нет времени зацикливаться на поражениях. Я в туре около 17 или 18 лет, точно не знаю сколько, и сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что, возможно, нахожусь в одной из самых низких точек своей карьеры.

Когда наступает момент, когда начинаешь размышлять обо всех этих годах… Чувствую, что в каком-то смысле оставил свой след. Свой отпечаток. Возможно, ещё не до конца это осознаю, пока соревнуюсь, но в такие моменты, будь то здесь или на Уимблдоне… когда я выхожу на корт, чувствую это уважение, это восхищение и прежде всего эту любовь к этому виду спорта. Благодарен, если мне удалось внести свой вклад в то, чтобы люди почувствовали эту любовь к спорту тем или иным способом. Надеюсь, что смогу продолжать это делать как можно дольше. Одно ясно: однажды я действительно буду скучать по этому спорту и его болельщикам», — приводит слова Димитрова Punto de Break.

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