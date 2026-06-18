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Бен Шелтон — Итан Куинн, результат матча 18 июня 2026, счёт 2:1, 2-й круг; ATP 500 Галле

Бен Шелтон вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Галле, где вновь сразится с Фрицем
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Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон во втором круге турнира АТР-500 в Галле (Германия) одолел соотечественника Итана Куинна, занимающего в мировом рейтинге 66-е место, и вышел в четвертьфинал. Встреча соперников продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

Галле. 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 14:10 МСК
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 4
         
Итан Куинн
66
США
Итан Куинн
И. Куинн

По ходу матча Шелтон подал навылет 16 раз, сделал три двойные ошибки и сумел реализовать 3 брейк-пойнта из 14. Куинн сделал восемь эйсов, допустил аналогичное количество двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных.

В четвертьфинале Шелтон сразится со своим соотечественником Тейлором Фрицем, с которым играл в минувшее воскресенье в финале турнира АТР-250 в Штутгарте.

Сетка турнира АТР-500 в Галле
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