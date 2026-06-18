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Патрик Муратоглу сравнил теннис Рафаэля Надаля и Янника Синнера

Патрик Муратоглу сравнил теннис Рафаэля Надаля и Янника Синнера
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Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу сравнил специфику игры первой ракетки мира Янника Синнера и испанского экс-теннисиста Рафаэля Надаля.

«Вы заметили, что в последние два года своей карьеры Рафа играл быстрее, а Янник за последние два года стал играть медленнее? Что интересно в этом графике: в конце карьеры Рафа заметно ускорился, а его топ‑спин стал гораздо менее выраженным. Он понимал, что хочет сокращать розыгрыши, и потому решил бить сильнее. Для этого он уменьшил вращение: мяч естественным образом летит быстрее — значит, я иду на больший риск, но у меня нет другого выбора.

С Синнером всё наоборот: в период с 2025 по 2026 год он стал придавать мячу больше вращения, из‑за чего тот летит чуть медленнее. Почему он добавил вращение? Потому что не хочет ошибаться и знает: увеличивая вращение, он повышает надёжность ударов, делает игру более точной. И на данный момент всё складывается как нельзя лучше», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

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