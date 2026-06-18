Томми Пол вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Лондоне
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28-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Лондоне, обыграв в матче второго круга представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (56-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Лондон (м). 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 15:40 МСК
28
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
56
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. За время поединка Томми Пол выполнил семь подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Ван де Зандсхулп подал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал оба брейк-пойнта, заработанных во встрече.
За выход в полуфинал турнира в Лондоне Томми Пол поспорит с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.
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