28-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Лондоне, обыграв в матче второго круга представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (56-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. За время поединка Томми Пол выполнил семь подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Ван де Зандсхулп подал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал оба брейк-пойнта, заработанных во встрече.

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Томми Пол поспорит с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.