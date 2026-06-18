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Томми Пол — Ботик ван де Зандсхулп, результат матча 18 июня 2026, счет 2:0, финал АТР-500 Лондон

Томми Пол вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Лондоне
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28-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Лондоне, обыграв в матче второго круга представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (56-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Лондон (м). 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 15:40 МСК
Томми Пол
28
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		3
         
Ботик ван де Зандсхулп
56
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. За время поединка Томми Пол выполнил семь подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Ван де Зандсхулп подал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал оба брейк-пойнта, заработанных во встрече.

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Томми Пол поспорит с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.

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