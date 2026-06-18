«Легко подстроятся друг под друга». Коллинз — о сёстрах Уильямс на предстоящем Уимблдоне

Американская теннисистка Даниэль Коллинз поделилась мнением о предстоящем участии американок Серены и Винус Уильямс в парном разряде Уимблдона-2026.

«У меня столько детских теннисных воспоминаний связано с тем, как я смотрела по телевизору на Винус и Серену, когда росла. И увидеть их снова на корте спустя… боже, почти 20-25 лет — это просто невероятно.

Мне немного жаль, что они не сыграют какой-нибудь подготовительный турнир перед этим, чтобы мы могли хоть одним глазком увидеть, как это будет выглядеть спустя столько лет.

Но они сёстры, они знают друг друга настолько хорошо. Когда они играют вместе, между ними есть это взаимопонимание на интуитивном уровне. Они знают привычки и особенности друг друга, ведь прожили бок о бок всю жизнь и являются лучшими подругами.

Думаю, они выйдут на корт и смогут довольно легко подстроиться друг под друга, даже несмотря на то, что давно не играли вместе», – приводит слова Коллинз The Tennis Gazette.