Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Легко подстроятся друг под друга». Коллинз — о сёстрах Уильямс на предстоящем Уимблдоне

«Легко подстроятся друг под друга». Коллинз — о сёстрах Уильямс на предстоящем Уимблдоне
Комментарии

Американская теннисистка Даниэль Коллинз поделилась мнением о предстоящем участии американок Серены и Винус Уильямс в парном разряде Уимблдона-2026.

«У меня столько детских теннисных воспоминаний связано с тем, как я смотрела по телевизору на Винус и Серену, когда росла. И увидеть их снова на корте спустя… боже, почти 20-25 лет — это просто невероятно.

Мне немного жаль, что они не сыграют какой-нибудь подготовительный турнир перед этим, чтобы мы могли хоть одним глазком увидеть, как это будет выглядеть спустя столько лет.

Но они сёстры, они знают друг друга настолько хорошо. Когда они играют вместе, между ними есть это взаимопонимание на интуитивном уровне. Они знают привычки и особенности друг друга, ведь прожили бок о бок всю жизнь и являются лучшими подругами.

Думаю, они выйдут на корт и смогут довольно легко подстроиться друг под друга, даже несмотря на то, что давно не играли вместе», – приводит слова Коллинз The Tennis Gazette.

Материалы по теме
Александрова не справилась с лидером рейтинга. Россиянок в одиночке Берлина не осталось
Александрова не справилась с лидером рейтинга. Россиянок в одиночке Берлина не осталось
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android