Каролина Мухова проиграла Мэдисон Киз во втором круге турнира в Берлине
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10-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-500 в Берлине (Германия), уступив американке Мэдисон Киз (28-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 5:7.
Берлин. 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 16:40 МСК
28
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
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10
Каролина Мухова
К. Мухова
Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.За время поединка Мэдисон Киз выполнила четыре подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Каролина Мухова сделала в игре два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала единственный брейк-пойнт в матче.
В четвертьфинале турнира в Берлине Мэдисон Киз сразится с соотечественницей Джессикой Пегулой.
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