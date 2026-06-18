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Мэдисон Киз — Каролина Мухова, результат матча 18 июня 2026, счет 2:0, финал АТР-500 Берлин

Каролина Мухова проиграла Мэдисон Киз во втором круге турнира в Берлине
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10-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-500 в Берлине (Германия), уступив американке Мэдисон Киз (28-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 5:7.

Берлин. 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 16:40 МСК
Мэдисон Киз
28
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Каролина Мухова
10
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.За время поединка Мэдисон Киз выполнила четыре подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Каролина Мухова сделала в игре два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала единственный брейк-пойнт в матче.

В четвертьфинале турнира в Берлине Мэдисон Киз сразится с соотечественницей Джессикой Пегулой.

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