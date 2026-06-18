Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев – Янник Ханфман, результат матча 18 июня 2026, счёт 2:0, 2-й круг турнира ATP-500 в Галле

Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Галле
Комментарии

Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), обыграв немца Янника Ханфмана (59-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Матч продлился 1 час 20 минут.

Галле. 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 16:50 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Янник Ханфман
59
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

По ходу поединка Александр Зверев сделал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку, реализовал один брейк-пойнт из двух, попадание первой подачи составило 74%. Янник Ханфман также реализовал девять эйсов и допустил одну двойную ошибку, не заработал брейк-пойнтов, попадание первой подачи – 70%.

Соперник Зверева в четвертьфинале турнира определится в мачте между бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном (51-я ракетка мира) и итальянцем Маттией Беллуччи (74-я строчка рейтинга).

Турнирная сетка Галле
Календарь Галле
Материалы по теме
Димитров: в этом году я сыграл около 12 матчей и уступил в 10. Для меня это не сезон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android