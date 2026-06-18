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«Старался попадать первой подачей». Томми Пол — о победе над ван де Зандсхулпом в Лондоне

«Старался попадать первой подачей». Томми Пол — о победе над ван де Зандсхулпом в Лондоне
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28-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол прокомментировал победу над Ботиком ван де Зандсхулпом во втором круге турнира АТР-500 в Лондоне, Великобритания. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Лондон (м). 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 15:40 МСК
Томми Пол
28
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		3
         
Ботик ван де Зандсхулп
56
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

«Честно говоря, я был сосредоточен только на своей половине корта и не слишком думал о том, кто находится по другую сторону сетки. Я просто старался попадать первой подачей. Думаю, сегодня мог бы справиться с этим лучше. Не считаю, что кто-то из нас сыграл много розыгрышей, которые завершались у сетки. Было много обменов ударами с задней линии, но, думаю, качество ударов сегодня было высоким», – приводит слова Пола пресс-служба АТР.

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Томми Пол поспорит с испанцским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.

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