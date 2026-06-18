«Старался попадать первой подачей». Томми Пол — о победе над ван де Зандсхулпом в Лондоне

28-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол прокомментировал победу над Ботиком ван де Зандсхулпом во втором круге турнира АТР-500 в Лондоне, Великобритания. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
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«Честно говоря, я был сосредоточен только на своей половине корта и не слишком думал о том, кто находится по другую сторону сетки. Я просто старался попадать первой подачей. Думаю, сегодня мог бы справиться с этим лучше. Не считаю, что кто-то из нас сыграл много розыгрышей, которые завершались у сетки. Было много обменов ударами с задней линии, но, думаю, качество ударов сегодня было высоким», – приводит слова Пола пресс-служба АТР.
За выход в полуфинал турнира в Лондоне Томми Пол поспорит с испанцским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.
- 18 июня 2026
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