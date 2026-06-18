Зверев прокомментировал победу над Янником Хамфманом в Галле

Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над немцем Янником Ханфманом во втором круге турнира в Галле, Германия. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
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«Думаю, это был матч очень высокого уровня для травяного покрытия. Мы оба подавали исключительно хорошо. Я воспользовался теми шансами, которые были. Их было не так много, но те возможности, которые появились, я реализовал. У меня было два брейк-пойнта, один из них я использовал, а затем всё решилось на тай-брейке. Иногда именно такими и бывают матчи на траве», – приводит слова Зверева пресс-служба АТР.
В четвертьфинале турнира Зверев сыграет с победителем встречи между бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном (51-я ракетка мира) и итальянцем Маттией Беллуччи (74-я строчка рейтинга).
- 18 июня 2026
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