Рыбакина проиграла Александре Эале во втором круге «пятисотника» в Берлине
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-500 в Берлине (Германия), уступив филиппинке Александре Эале (35-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 4:6.
Берлин. 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 18:40 МСК
35
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. За время встречи Александра Эала выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из семи. Елена Рыбакина сделала в игре 13 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
За выход в полуфинал турнира в Берлине Александра Эала поспорит с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
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