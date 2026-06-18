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Рафаэль Коллиньон — Маттия Беллуччи, результат матча 18 июня 2026, счёт: 2:1, 2-й круг турнира ATP-500 в Галле

Рафаэль Коллиньон вышел в третий круг ATP-500 в Галле
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Бельгийский теннисист Рафаэль Коллиньон, занимающий 51-ю строчку рейтинга, выиграл во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) у итальянца Маттии Беллуччи (74-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Матч продлился 1 час 54 минуты.

Галле. 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 18:30 МСК
Рафаэль Коллиньон
51
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 3
         
Маттия Беллуччи
74
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи

По ходу встречи Рафаэль Коллиньон выполнил пять эйсов, допустил пять двойных ошибок, реализовал два брейк-пойнта из восьми, попадание первой подачи составило 59%. Маттия Беллуччи реализовал пять эйсов, допустил две двойные ошибки, реализовал один брейк-пойнт из трёх, попадание первой подачи — 57%.

Соперником Рафаэля Коллиньона в четвертьфинале турнира будет третья ракетка мира немец Александр Зверев.

Турнирная сетка Галле
Календарь Галле
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