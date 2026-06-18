Рафаэль Коллиньон вышел в третий круг ATP-500 в Галле

Бельгийский теннисист Рафаэль Коллиньон, занимающий 51-ю строчку рейтинга, выиграл во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) у итальянца Маттии Беллуччи (74-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Матч продлился 1 час 54 минуты.

По ходу встречи Рафаэль Коллиньон выполнил пять эйсов, допустил пять двойных ошибок, реализовал два брейк-пойнта из восьми, попадание первой подачи составило 59%. Маттия Беллуччи реализовал пять эйсов, допустил две двойные ошибки, реализовал один брейк-пойнт из трёх, попадание первой подачи — 57%.

Соперником Рафаэля Коллиньона в четвертьфинале турнира будет третья ракетка мира немец Александр Зверев.