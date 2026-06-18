Турнир АТР-500, Галле: результаты матчей 18 июня

Сегодня, 18 июня, на травяных кортах в Галле, Германия, продолжился турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня прошли матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в четверг.

Теннис. Турнир АТР-500, Галле, 2026 год. Результаты матчей 18 июня:

Александр Зверев (Германия) – Янник Ханфман (Германия) – 6:3, 7:6 (7:4);

Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Маттия Беллуччи (Италия) – 4:6, 6:4, 6:3;

Бен Шелтон (США) – Итан Куинн (США) – 6:4, 5:7, 6:4;

Тейлор Фриц (США) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:2, 6:4.

В 2025 году турнир ATP-500 в Галле выиграл представитель Казахстана Александр Бублик, одолев россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).