«Дрожала на матчболе». Александра Эала — о победе над Рыбакиной в Берлине

35-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала прокомментировала победу над вторым номером рейтинга представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной во втором круге турнира WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

– Сейчас у меня немного всё как в тумане. Думаю, я до сих пор дрожу от эмоций, и на матчболе тоже дрожала. Но, конечно, я очень довольна сегодняшним днём. Матч мог повернуться в любую сторону. Думаю, в обоих сетах были очень напряжённые моменты. Конечно, она потрясающая теннисистка и именно та, кого сейчас нужно обыгрывать. Поэтому я рада, что мне снова удалось разделить с ней корт.

– Сегодня ты играла просто великолепно. В первом сете уступала 1:4. Она буквально стреляла из всех орудий — подача, форхенд, бэкхенд. Как тебе удалось переломить ход встречи после счёта 1:4?

– Думаю, она действительно начала матч очень мощно и сразу задала высокий темп. Мне удалось взять несколько лёгких очков за счёт своей подачи, и это тоже помогло. Кроме того, были хорошие приёмы.

Не знаю, сколько эйсов она подала в первых нескольких геймах, но, думаю, для меня было очень важно просто вводить мяч в игру после её подачи, – сказала Эала в интервью на корте после поединка.