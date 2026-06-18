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«Дрожала на матчболе». Александра Эала — о победе над Рыбакиной в Берлине

«Дрожала на матчболе». Александра Эала — о победе над Рыбакиной в Берлине
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35-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала прокомментировала победу над вторым номером рейтинга представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной во втором круге турнира WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Берлин. 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 18:40 МСК
Александра Эала
35
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– Сейчас у меня немного всё как в тумане. Думаю, я до сих пор дрожу от эмоций, и на матчболе тоже дрожала. Но, конечно, я очень довольна сегодняшним днём. Матч мог повернуться в любую сторону. Думаю, в обоих сетах были очень напряжённые моменты. Конечно, она потрясающая теннисистка и именно та, кого сейчас нужно обыгрывать. Поэтому я рада, что мне снова удалось разделить с ней корт.

– Сегодня ты играла просто великолепно. В первом сете уступала 1:4. Она буквально стреляла из всех орудий — подача, форхенд, бэкхенд. Как тебе удалось переломить ход встречи после счёта 1:4?
– Думаю, она действительно начала матч очень мощно и сразу задала высокий темп. Мне удалось взять несколько лёгких очков за счёт своей подачи, и это тоже помогло. Кроме того, были хорошие приёмы.

Не знаю, сколько эйсов она подала в первых нескольких геймах, но, думаю, для меня было очень важно просто вводить мяч в игру после её подачи, – сказала Эала в интервью на корте после поединка.

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