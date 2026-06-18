Томаш Махач снялся предстоящего розыгрыша Уимблдона-2026

42-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач снялся с предстоящего розыгрыша Уимблдона-2026 из-за повреждения стопы.

«Плохие новости. К сожалению, разрыв тканей в моей левой стопе ещё недостаточно зажил, поэтому мне придётся сняться с Уимблдона. Это очень разочаровывающий момент, но я делаю всё возможное, чтобы вернуться к американской серии турниров этим летом.

Спасибо всем за поддержку. До скорой встречи», – написал Махач в одной из социальных сетей.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля в Лондоне. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлогоднего турнира одолел испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).