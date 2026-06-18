Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томаш Махач снялся предстоящего розыгрыша Уимблдона-2026

Томаш Махач снялся предстоящего розыгрыша Уимблдона-2026
Комментарии

42-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач снялся с предстоящего розыгрыша Уимблдона-2026 из-за повреждения стопы.

«Плохие новости. К сожалению, разрыв тканей в моей левой стопе ещё недостаточно зажил, поэтому мне придётся сняться с Уимблдона. Это очень разочаровывающий момент, но я делаю всё возможное, чтобы вернуться к американской серии турниров этим летом.

Спасибо всем за поддержку. До скорой встречи», – написал Махач в одной из социальных сетей.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля в Лондоне. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлогоднего турнира одолел испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Материалы по теме
Медведев вновь в четвертьфинале Галле! Даниил вошёл в топ-3 по победам в этом году
Медведев вновь в четвертьфинале Галле! Даниил вошёл в топ-3 по победам в этом году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android