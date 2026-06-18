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Турнир WTA-500, Берлин: результаты матчей 18 июня

Турнир WTA-500, Берлин: результаты матчей 18 июня
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Сегодня, 18 июня, на травяных кортах в Берлине, Германия, продолжился турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в четверг.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин, 2026 год. Результаты матчей 18 июня:

Линда Носкова (Чехия. 8) — Диан Парри (Франция, Q) – 6:2, 6:2;

Элина Свитолина (Украина, 6) — Ева Лис (Германия, WC) – 6:3, 6:2;

Мэдисон Киз (США) — Каролина Мухова (Чехия, 7) – 6:4, 7:5;

Александра Эала (Филиппины, WC) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2) –7:5, 6:4.

Турнир в Берлине проходит с 15 по 21 июня. Действующей победительницей соревнований является чешка Маркета Вондроушова.

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