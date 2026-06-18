Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф — о Серене Уильямс: надеюсь, однажды смогу сыграть с ней в парном разряде

Гауфф — о Серене Уильямс: надеюсь, однажды смогу сыграть с ней в парном разряде
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась мнением о возвращении 44-летней американки Серены Уильямс к матчам в парном разряде турниров WTA. Ранее стало известно, что американка сыграет в паре с сестрой Винус Уильямс на Уимблдоне-2026.
«Серена много раз выигрывала Уимблдон, поэтому я всегда смотрела его в детстве и мечтала однажды победить здесь, до сих пор мечтаю об этом. Она определённо одна из главных причин, почему я вообще начала играть в теннис.

Очень здорово, что она вернулась. Надеюсь, однажды смогу сыграть с ней в парном разряде. Это было бы действительно круто. А если она вернётся в одиночный разряд, то было бы здорово выйти с ней на корт, потому что она — легенда и человек, на которого я равнялась.

Я очень рада тому, что снова нахожусь рядом с ней и могу быть частью одного теннисного пространства», – сказала Гауфф в видео TNT Sports.

Материалы по теме
Александрова не справилась с лидером рейтинга. Россиянок в одиночке Берлина не осталось
Александрова не справилась с лидером рейтинга. Россиянок в одиночке Берлина не осталось
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android