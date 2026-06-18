Гауфф — о Серене Уильямс: надеюсь, однажды смогу сыграть с ней в парном разряде

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась мнением о возвращении 44-летней американки Серены Уильямс к матчам в парном разряде турниров WTA. Ранее стало известно, что американка сыграет в паре с сестрой Винус Уильямс на Уимблдоне-2026.

«Серена много раз выигрывала Уимблдон, поэтому я всегда смотрела его в детстве и мечтала однажды победить здесь, до сих пор мечтаю об этом. Она определённо одна из главных причин, почему я вообще начала играть в теннис.

Очень здорово, что она вернулась. Надеюсь, однажды смогу сыграть с ней в парном разряде. Это было бы действительно круто. А если она вернётся в одиночный разряд, то было бы здорово выйти с ней на корт, потому что она — легенда и человек, на которого я равнялась.

Я очень рада тому, что снова нахожусь рядом с ней и могу быть частью одного теннисного пространства», – сказала Гауфф в видео TNT Sports.