Александр Зверев вышел в лидеры по количеству побед на турнирах АТР-500

Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в лидеры по количеству побед на турнирах АТР-500. Ранее Зверев пробился в четвертьфинал турнира в Галле (Германия), обыграв соотечественника Янника Ханфмана со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Победа над Ханфманом стала для Зверева 122-й в рамках турниров АТР-500. Ранее в списке самых побеждающих теннисистов на турнирах данной категории лидировал испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 121 победа. В тройке лидеров также находится ещё один испанец Давид Феррер (116).

За право выйти в полуфинал турнира в Галле Александр Зверев поспорит с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном.