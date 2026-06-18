Александр Зверев вышел в лидеры по количеству побед на турнирах АТР-500
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Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в лидеры по количеству побед на турнирах АТР-500. Ранее Зверев пробился в четвертьфинал турнира в Галле (Германия), обыграв соотечественника Янника Ханфмана со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Галле. 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 16:50 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
59
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Победа над Ханфманом стала для Зверева 122-й в рамках турниров АТР-500. Ранее в списке самых побеждающих теннисистов на турнирах данной категории лидировал испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 121 победа. В тройке лидеров также находится ещё один испанец Давид Феррер (116).
За право выйти в полуфинал турнира в Галле Александр Зверев поспорит с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном.
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