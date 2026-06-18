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Александр Зверев вышел в лидеры по количеству побед на турнирах АТР-500

Александр Зверев вышел в лидеры по количеству побед на турнирах АТР-500
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Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в лидеры по количеству побед на турнирах АТР-500. Ранее Зверев пробился в четвертьфинал турнира в Галле (Германия), обыграв соотечественника Янника Ханфмана со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Галле. 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 16:50 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Янник Ханфман
59
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

Победа над Ханфманом стала для Зверева 122-й в рамках турниров АТР-500. Ранее в списке самых побеждающих теннисистов на турнирах данной категории лидировал испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 121 победа. В тройке лидеров также находится ещё один испанец Давид Феррер (116).

За право выйти в полуфинал турнира в Галле Александр Зверев поспорит с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном.

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