63-я ракетка мир датский теннисист Хольгер Руне пропустит розыгрыш Уимблдона-2026. Теннисист продолжает восстанавливаться после серьёзной травмы ахиллова сухожилия.

«Пропустить Уимблдон — непростое решение, но долгосрочная цель остаётся неизменной: вернуться более сильным и быть готовым конкурировать на самом высоком уровне.

С каждым днём я становлюсь всё ближе к этому, и мне очень приятно ощущать прогресс. Настроение отличное — скоро увидимся», – приводит слова Руне Sport TV2.

Напомним, Руне не принимает участия в турнирах АТР с октября 2025 года. Датчанин получил разрыв ахиллова сухожилия во время турнира в Стокгольме (Швеция) в матче с французом Уго Умбером.