Турнир АТР-500, Лондон: результаты матчей 18 июня

Вчера, 18 июня, на травяных кортах в Лондоне, Великобритания, продолжился турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня прошли матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в четверг.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Результаты матчей 18 июня:

Корентен Муте (Франция) — Алехандро Давидович‑Фокина (Испания) – 4:6, 3:6;

Томми Пол (США) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 7:6 (7:5), 6:3;

Ринки Хидзиката (Австралия) — Иржи Легечка (Чехия) – 4:6, 7:5, 7:6 (9:6);

Хамад Меджедович (Сербия) — Уго Умбер (Франция) — 6:2, 6:7 (4:7) (матч перенесён на 19 июня).

Турнир в Лондоне проходит с 15 по 21 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года.