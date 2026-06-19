«Рад снова встретиться с ним на корте». Шелтон — о предстоящем матче с Фрицем в Галле
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Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился ожиданиями от предстоящего поединка 1/4 финала турнира АТР-500 в Галле, где его соперником станет соотечественник Тейлор Фриц.
Галле. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 12:30 МСК
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Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
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Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Корт будет другим, но тактика останется похожей. Он, как и всегда, будет очень агрессивно идти на меня. То же самое буду делать и я в отношении него.
Я рад снова встретиться с ним на корте. У нас складывается хорошее соперничество — мы провели немало очень напряжённых матчей», – приводит слова Шелтона пресс-служба АТР.
Шелтон сыграет с Фрицем во второй раз менее чем за неделю. Ранее теннисисты встречались в финале турнира АТР-250 в Штутгарте, где победу одержал Шелтон (6:4, 2:6, 6:4).
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