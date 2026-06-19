Турнир АТР-500, Галле: расписание матчей на 19 июня

Сегодня, 19 июня, на травяных кортах в Галле (Германия) продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня пройдут матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир АТР-500, Галле, 2026 год. Расписание матчей на 19 июня:

12:30. Бен Шелтон (США) – Тейлор Фриц (США);

14:00. Александр Зверев (Германия) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия);

15:30. Даниэль Альтмайер (Германия) – Даниил Медведев (Россия);

17:00. Фрэнсис Тиафо (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Действующим победителем турнира в Галле является казахстанец Александр Бублик, ранее уступивший Яннику Ханфману.