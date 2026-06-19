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Турнир АТР-500, Лондон: расписание матчей на 19 июня

Турнир АТР-500, Лондон: расписание матчей на 19 июня
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Сегодня, 19 июня, на травяных кортах в Лондоне (Великобритания) продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня будет доигран матч второго круга, а также пройдут матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Расписание матчей на 19 июня (время начала московское):

  • 12:00. Хамад Меджедович (Сербия) – Уго Умбер (Франция) – 6:2, 6:7 (4:7);
  • 13:30. Алекс де Минор (Австралия) – Брэндон Накашима (США);
  • 15:30. Артур Фери (Великобритания) – Франсиско Серундоло (Аргентина);
  • 17:00. Томми Пол (США) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
Сетка турнира АТР-500 в Лондоне
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