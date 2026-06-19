Турнир АТР-500, Лондон: расписание матчей на 19 июня

Сегодня, 19 июня, на травяных кортах в Лондоне (Великобритания) продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня будет доигран матч второго круга, а также пройдут матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Расписание матчей на 19 июня (время начала московское):