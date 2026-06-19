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Турнир WTA-500, Берлин: расписание матчей на 19 июня

Турнир WTA-500, Берлин: расписание матчей на 19 июня
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Сегодня, 19 июня, на травяных кортах в Берлине (Германия) продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня пройдут матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин, 2026 год. Расписание матчей на 19 июня:

  • 12:00. Джессика Пегула (США) – Мэдисон Киз (США);
  • 13:30. Линда Носкова (Чехия) – Паула Бадоса (Испания);
  • 16:30. Арина Соболенко (Беларусь) – Никола Бартунькова (Чехия);
  • 18:30. Элина Свитолина (Украина) – Александра Эала (Филиппины).

Действующей победительницей турнира в Берлине является представительница Чехии Маркета Вондроушова.

Сетка турнира WTA-500 в Берлине
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