Турнир WTA-500, Берлин: расписание матчей на 19 июня

Сегодня, 19 июня, на травяных кортах в Берлине (Германия) продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня пройдут матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин, 2026 год. Расписание матчей на 19 июня:

12:00. Джессика Пегула (США) – Мэдисон Киз (США);

13:30. Линда Носкова (Чехия) – Паула Бадоса (Испания);

16:30. Арина Соболенко (Беларусь) – Никола Бартунькова (Чехия);

18:30. Элина Свитолина (Украина) – Александра Эала (Филиппины).

Действующей победительницей турнира в Берлине является представительница Чехии Маркета Вондроушова.