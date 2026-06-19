Турнир WTA-250, Ноттингем: расписание матчей на 19 июня

Сегодня, 19 июня, на травяных кортах в Ноттингеме (Великобритания) продолжится турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня пройдут матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир WTA-250, Ноттингем, 2026 год. Расписание матчей на 19 июня:

13:00. Мари Боузкова (Чехия) – Татьяна Мария (Германия);

14:30. Каролина Плишкова (Чехия) – Талия Гибсон (Австралия);

16:00. Джессика Бузас Манейро (Испания) – Эмма Наварро (США);

17:30. Энн Ли (США) – Виктория Голубич (Швейцария).

Действующая чемпионка турнира в Ноттингеме — американская теннисистка Маккартни Кесслер.