Альтмайер — Медведев: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала «пятисотника» в Галле
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Сегодня, 19 июня, на травяных кортах Галле (Германия) продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сразятся 81-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер и россиянин Даниил Медведев, занимающий в мировом рейтинге седьмое место.
Галле. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 15:30 МСК
81
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Не начался
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7
Даниил Медведев
Д. Медведев
Начало встречи запланировано на 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Альтмайером и Медведевым.
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Медведева. Он выиграл у Альтмайера на этом же корте — 6:3, 6:3 — в первом круге год назад.
Действующим победителем турнира в Галле является казахстанец Александр Бублик, ранее уступивший Яннику Ханфману.
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