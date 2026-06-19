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«Мы хотим превзойти друг друга». Алекс де Минор — о соперничестве с Кэти Бутлер

«Мы хотим превзойти друг друга». Алекс де Минор — о соперничестве с Кэти Бутлер
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор ответил на вопрос о конкуренции по результатам со своей девушкой британской теннисисткой Кэти Бултер.

«Это невероятно мотивирует: в такой обстановке каждый старается показать максимум. У нас обоих есть здоровая доля соперничества — мы хотим превзойти друг друга, и это создаёт правильную конкуренцию. Сейчас, выступая на турнире в Queen’s, я обязан выкладываться по полной, чтобы хотя бы повторить его результат — иначе мне об этом будут напоминать постоянно. В этом и кроется моя мотивация», — приводит слова Алекса де Минора We love tennis.

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