«Просто потрясающе». Стэн Вавринка — об атмосфере на последнем матче на «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал об атмосфере на последнем в своей карьере матче на «Ролан Гаррос». В первом круге турнира 2026 года швейцарец проиграл нидерландцу Йесперу де Йонгу со счётом 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

— Стэн, ты сыграл свой последний матч на «Ролан Гаррос». Это было очень эмоционально. Атмосфера в конце была безумной. Твоя связь с публикой тоже была невероятной. Как много это значило для тебя?

— Было действительно просто потрясающе. Это одна из главных причин, почему мне уже 41, а я ещё продолжаю играть. А всё из-за эмоций, которые я получаю на корте от болельщиков. В том матче был особенный момент. Столько поддержки, столько энергии, положительной энергии! Я чувствовал любовь по отношению к себе. Это было действительно особенное событие, и я наслаждался им. Но очень нелегко прощаться с тем, что так сильно любишь и чем занимаешься четверть века. И всё же уйти было правильным решением. Но я рад, что мне посчастливилось услышать свою последнюю овацию здесь, на «Ролан Гаррос».

— Тебе не было обидно, что матч проходил не на центральном корте?

— Нет, честно говоря, я не был тем человеком и игроком, который сплошь и рядом стремится играть на центральных кортах.

— Но ты заслуживаешь этого.

— У меня было достаточно матчей на главных кортах, поэтому я отношусь к этому довольно спокойно. Для меня корт Симона Матьё отличный. Там была потрясающая атмосфера. Ведь самое важное — это любовь, которую я получил от тех, кто там был, от болельщиков. Увы, победить не удалось, но была отличная борьба, и мне доставило огромное удовольствие попрощаться с ними на такой волне. Потому что зрители стали одной из главных составляющих того матча, — сказал Вавринка в видео на канале First&red.