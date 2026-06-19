«Просто потрясающе». Стэн Вавринка — об атмосфере на последнем матче на «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал об атмосфере на последнем в своей карьере матче на «Ролан Гаррос». В первом круге турнира 2026 года швейцарец проиграл нидерландцу Йесперу де Йонгу со счётом 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|4
|
|3
|6
|6
— Стэн, ты сыграл свой последний матч на «Ролан Гаррос». Это было очень эмоционально. Атмосфера в конце была безумной. Твоя связь с публикой тоже была невероятной. Как много это значило для тебя?
— Было действительно просто потрясающе. Это одна из главных причин, почему мне уже 41, а я ещё продолжаю играть. А всё из-за эмоций, которые я получаю на корте от болельщиков. В том матче был особенный момент. Столько поддержки, столько энергии, положительной энергии! Я чувствовал любовь по отношению к себе. Это было действительно особенное событие, и я наслаждался им. Но очень нелегко прощаться с тем, что так сильно любишь и чем занимаешься четверть века. И всё же уйти было правильным решением. Но я рад, что мне посчастливилось услышать свою последнюю овацию здесь, на «Ролан Гаррос».
— Тебе не было обидно, что матч проходил не на центральном корте?
— Нет, честно говоря, я не был тем человеком и игроком, который сплошь и рядом стремится играть на центральных кортах.
— Но ты заслуживаешь этого.
— У меня было достаточно матчей на главных кортах, поэтому я отношусь к этому довольно спокойно. Для меня корт Симона Матьё отличный. Там была потрясающая атмосфера. Ведь самое важное — это любовь, которую я получил от тех, кто там был, от болельщиков. Увы, победить не удалось, но была отличная борьба, и мне доставило огромное удовольствие попрощаться с ними на такой волне. Потому что зрители стали одной из главных составляющих того матча, — сказал Вавринка в видео на канале First&red.
- 19 июня 2026
-
12:47
-
12:46
-
12:30
-
12:27
-
12:03
-
11:28
-
11:01
-
10:07
-
09:53
-
09:37
-
09:18
-
00:34
-
00:20
- 18 июня 2026
-
23:51
-
22:42
-
22:10
-
21:56
-
21:26
-
20:43
-
20:42
-
20:33
-
20:12
-
19:13
-
18:21
-
18:19
-
18:07
-
17:33
-
17:21
-
16:52
-
16:46
-
16:35
-
16:34
-
16:24
-
16:16
-
15:51