Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: бенефис Месси, худший Роналду и топовая Аглия.
Смотреть трансляцию
14:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Просто потрясающе». Стэн Вавринка — об атмосфере на последнем матче на «Ролан Гаррос»

«Просто потрясающе». Стэн Вавринка — об атмосфере на последнем матче на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал об атмосфере на последнем в своей карьере матче на «Ролан Гаррос». В первом круге турнира 2026 года швейцарец проиграл нидерландцу Йесперу де Йонгу со счётом 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 14:15 МСК
Стэн Вавринка
113
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 4
6 		3 6 6
             
Йеспер де Йонг
106
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

Стэн, ты сыграл свой последний матч на «Ролан Гаррос». Это было очень эмоционально. Атмосфера в конце была безумной. Твоя связь с публикой тоже была невероятной. Как много это значило для тебя?
— Было действительно просто потрясающе. Это одна из главных причин, почему мне уже 41, а я ещё продолжаю играть. А всё из-за эмоций, которые я получаю на корте от болельщиков. В том матче был особенный момент. Столько поддержки, столько энергии, положительной энергии! Я чувствовал любовь по отношению к себе. Это было действительно особенное событие, и я наслаждался им. Но очень нелегко прощаться с тем, что так сильно любишь и чем занимаешься четверть века. И всё же уйти было правильным решением. Но я рад, что мне посчастливилось услышать свою последнюю овацию здесь, на «Ролан Гаррос».

Тебе не было обидно, что матч проходил не на центральном корте?
— Нет, честно говоря, я не был тем человеком и игроком, который сплошь и рядом стремится играть на центральных кортах.

Но ты заслуживаешь этого.
— У меня было достаточно матчей на главных кортах, поэтому я отношусь к этому довольно спокойно. Для меня корт Симона Матьё отличный. Там была потрясающая атмосфера. Ведь самое важное — это любовь, которую я получил от тех, кто там был, от болельщиков. Увы, победить не удалось, но была отличная борьба, и мне доставило огромное удовольствие попрощаться с ними на такой волне. Потому что зрители стали одной из главных составляющих того матча, — сказал Вавринка в видео на канале First&red.

Материалы по теме
«Никогда не бывает просто сказать «прощай». Вавринка — о своём последнем матче на «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android