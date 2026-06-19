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Янник Синнер прибыл на Уимблдон-2026

Янник Синнер прибыл на Уимблдон-2026
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прибыл на Уимблдон, матчи основной сетки которого стартуют в Лондоне 29 июня. Видео, на котором спортсмен поднимается на верхнюю трибуну стадиона, опубликовала пресс-служба турнира у себя на странице в соцсети.

Синнер в этом сезоне уже установил рекорд, выиграв пять турниров категории «Мастерс» подряд (в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме). В матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 состояние здоровья итальянского теннисиста сильно ухудшилось из-за жары, вследствие чего он сенсационно проиграл 56-й ракетке мира Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

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