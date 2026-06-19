«Никогда не мечтал победить». Вавринка — о первом титуле на турнире «Большого шлема»

111-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, что никогда не мечтал о победе на турнире «Большого шлема». Он трижды становился чемпионом ТБШ.

«Первая победа на турнире «Большого шлема» — особенное событие. Это нечто потрясающее. Как я уже сказал, я никогда не мечтал там победить, но никогда не обозначал пределов своей карьеры. И когда я это сделал, это было потрясающее чувство. Знаешь, когда ты играешь матч-пойнт, перед глазами проносятся все воспоминания о том, что ты делал последние 20 лет, все жертвы, вся дисциплина — и ты усердно борешься, чтобы продолжать прогрессировать», – сказал Вавринка в интервью First&Red.