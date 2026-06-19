«Для меня это было просто безумием». Вавринка — о лучшем моменте в карьере

111-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал о самом ярком моменте своей карьеры.

– Я знаю людей, которые до сих пор считают, что твой финал на «Ролан Гаррос» — лучший матч из тех, что они когда-либо видели. Это твой любимый финал турниров «Большого шлема»?

– Да, это так.

– Можешь объяснить почему? Я прекрасно помню тот финал. Расскажи о своих эмоциях.

– Конечно, каждая большая победа важна. Но «Ролан Гаррос» для меня турнир действительно особенный. Ведь я вырос в Швейцарии, во франкоязычной её части и в детстве, в это время года, придя домой из школы, смотрел «Ролан Гаррос» весь день и весь вечер. Я уже тогда был страстно влюблён в теннис. До 18 лет я рос, играя только на грунте, выступал только на грунтовых турнирах. Моё мастерство крепло на сателлитах и фьючерсах в Испании. Я смотрел, учился у «испанской армады». В то время моей мечтой был именно «Ролан Гаррос», быть там.

Конечно, когда появился шанс выиграть его юниором, я сделал это, а затем на взрослом уровне против Новака [Джоковича], который был первой ракеткой мира. Кажется, он не проигрывал 30 матчей до этого или что-то вроде того. Он был явным фаворитом, и сыграть так, как сыграл я, для меня было безумием, просто безумием. И это навсегда останется в моей памяти как лучший момент, – сказал Вавринка в интервью First&Red.