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«Каждый хочет свой кусок пирога». Вавринка — о недовольстве теннисистов призовыми на ТБШ

«Каждый хочет свой кусок пирога». Вавринка — о недовольстве теннисистов призовыми на ТБШ
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка объяснил причину недовольства теннисистов призовыми на титулах «Большого шлема».

Много разговоров о протестах игроков относительно призовых. Не мог бы ты поделиться своими мыслями на этот счёт?
— Я не совсем в курсе происходящего. Не знал, может быть, потому что завершаю карьеру в конце года.

Твоё внимание сосредоточено на другом.
— Возможно, я недостаточно хорош. Я читаю прессу, как и все, читаю о том, что происходит. Думаю, это большая тема. Теннис — большая структура. Сложная структура с турнирами «Большого шлема», ITF, ATP, WTA. Трудно собрать всех вместе и найти что-то, чтобы хорошо было всем и теннису в целом. Ведь каждый хочет свой кусок пирога. И игроки тоже. Желание игроков в топ-10 — не то же самое, что у игроков второй сотни. Думаю, эта тема была актуальна уже лет 20 назад и даже до меня. Я думаю, что в наше время сейчас у тенниса есть большая проблема с календарём. Если посмотреть на молодое поколение и не очень молодое в топ-20, топ-30, очень много травмированных игроков. И я считаю, что календарь слишком плотный, слишком насыщенный, он просто вынуждает теннисистов играть почти каждый турнир. Думаю, важнее всего было бы решить именно эту проблему, — сказал Вавринка в видео на канале First&Red.

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