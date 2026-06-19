Чемпион трёх ТБШ Стэн Вавринка рассказал, о чём мечтал в начале своей карьеры

Чемпион трёх титулов «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка вспомнил начало карьеры и рассказал об исполнившихся мечтах.

— Ты сыграл свой первый матч на профессиональном уровне 25 лет назад. Как тогда выглядела мечта о карьере?

— Я просто хотел стать профессиональным теннисистом. Войти в сотню, иметь возможность выступать на турнирах «Большого шлема» в основной сетке, путешествовать по миру и играть на всех крупных турнирах. Об этом я мечтал в детстве, а получилось добиться гораздо большего. Я никогда не мечтал победить на турнире «Большого шлема», стать первой ракеткой мира или войти в первую десятку рейтинга. Мне это казалось недостижимым. Но я всегда много работал ради этого. Я всегда старался стать лучше как игрок, старался делать это каждый день. Пытался поднять свой рейтинг, сделать более совершенной игру, не только там бэкхенд или форхенд, но и физическую форму. Так что да, я добился гораздо большего, чем мог представить в своих мечтах.

— Как думаешь, почему тебе потребовалось столько времени, чтобы добраться до вершины?

— Думаю, в этом и заключается главная прелесть тенниса. Нет какого-то определённого пути, нет единственного способа выиграть большой турнир. У всех нас разная жизнь и свои способы совершенствования. Я всегда был тем, кому нужно время, чтобы добраться до пика. В конечном счёте быть теннисистом — это своего рода пазл. Есть физическая часть, ментальная и техническая. Необходимо собрать всё это вместе, и ещё правильная команда в нужный момент. У меня это заняло несколько больше времени, чем у самых великих на тот момент игроков, — сказал Вавринка в видео на канале First&Red.