Стэн Вавринка раскрыл, как изменился после поражения от Джоковича на AO в 2013 году

Чемпион трёх титулов «Большого шлема» Стэн Вавринка вспомнил поражение от серба Новака Джоковича в 2013 году в четвертьфинале Australian Open (6:1, 5:7, 4:6, 7:6(7:5), 10:12).

— Ты говорил, что поражение от Новака Джоковича на Astrallian Open в 2013 году изменило тебя как игрока. Как бы ты это объяснил? И что именно поменялось?

— В 2013 году я уже почти 10 лет был в туре. Я входил в топ-10 ещё в 2008-м. Затем 8—9 лет был во второй десятке. Где-то между 13-й и 20-й строчками. Я играл хорошо, действительно хорошо. Ведь быть на этом уровне уже непросто. Но мне немного не хватало веры в себя как в топ-игрока. Ведь я всегда играл хорошо, но не мог выиграть у действительно крутых ребят по большей части из топ-10. Тот матч действительно изменил мою веру в себя. Глубоко внутри я начал по-настоящему понимать, что у меня есть шансы когда-нибудь обыграть первую ракетку мира, когда-нибудь пройти дальше на турнирах «Большого шлема», — сказал Вавринка в видео на канале First&Red.