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Карлос Алькарас посетил турнир по паделу в Марбелье

Карлос Алькарас посетил турнир по паделу в Марбелье
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас посетил турнир по паделу Reserve Cup, который проходит в городе Марбелья с 18 по 20 июня. Фото присутствующего на мероприятии спортсмена опубликовала пресс-служба турнира на странице в соцсети.

Фото: Пресс-служба Reserve Cup

Фото: Пресс-служба Reserve Cup

В текущем сезоне самой крупной победой Алькараса является чемпионство на Australian Open, где он в финале одолел Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5). В апреле теннисист снялся с «пятисотника» в Барселоне. Позднее стало известно о полученной им травме запястья — на одном из мероприятий испанец появился с фиксатором на руке. Алькарас уже пропустил «Ролан Гаррос» — 2026 и не выступит на предстоящем Уимблдоне.

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