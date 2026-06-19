Карлос Алькарас посетил турнир по паделу в Марбелье

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас посетил турнир по паделу Reserve Cup, который проходит в городе Марбелья с 18 по 20 июня. Фото присутствующего на мероприятии спортсмена опубликовала пресс-служба турнира на странице в соцсети.

Фото: Пресс-служба Reserve Cup

Фото: Пресс-служба Reserve Cup

В текущем сезоне самой крупной победой Алькараса является чемпионство на Australian Open, где он в финале одолел Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5). В апреле теннисист снялся с «пятисотника» в Барселоне. Позднее стало известно о полученной им травме запястья — на одном из мероприятий испанец появился с фиксатором на руке. Алькарас уже пропустил «Ролан Гаррос» — 2026 и не выступит на предстоящем Уимблдоне.