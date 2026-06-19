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Стэн Вавринка снялся с турнира АТР-250 на Майорке

Стэн Вавринка снялся с турнира АТР-250 на Майорке
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111-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка не выступит на турнире АТР-250 на испанском острове Майорка, куда ранее получил уайлд-кард. Об этом он сообщил в видео, опубликованном пресс-службой турнира на странице в соцсети. Вавринка заявил, что причиной его отсутствия послужили личные обстоятельства.

Турнир на Майорке начнётся в воскресенье, 21 июня. Вавринка, являющийся чемпионом трёх турниров «Большого шлема», проводит последний в карьере сезон в туре АТР. Ранее стало известно, что он получил уайлд-кард на Уимблдон, который стартует 29 июня. Турнир в Лондоне — единственный из четырёх ТБШ, на котором швейцарец не завоёвывал титул.

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