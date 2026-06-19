Джессика Пегула вышла в полуфинал «пятисотника» в Берлине
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира категории WTA-500, одолев свою соотечественницу Мэдисон Киз, занимающую в мировом рейтинге 28-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).
Берлин. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 12:10 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 10
|
|6 8
28
Мэдисон Киз
М. Киз
По ходу матча Пегула сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных. Киз подала навылет 10 раз, не сделала ни одной двойной ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из шести.
В полуфинале Пегула сразится с победительницей матча между Ариной Соболенко и Николой Бартуньковой.
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