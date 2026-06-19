Джессика Пегула вышла в полуфинал «пятисотника» в Берлине

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира категории WTA-500, одолев свою соотечественницу Мэдисон Киз, занимающую в мировом рейтинге 28-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).

По ходу матча Пегула сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных. Киз подала навылет 10 раз, не сделала ни одной двойной ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Пегула сразится с победительницей матча между Ариной Соболенко и Николой Бартуньковой.