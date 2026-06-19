Тарпищев предположил, кто из россиян может пройти дальше всех по сетке на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал предположение, кто из российских игроков сможет показать наилучший результат в мужском одиночном разряде на Уимблдоне-2026.

«Из мужчин у нас дальше всех может пройти Хачанов. Но нужно, чтобы была хорошая сетка. А так, если будет стабильная подача, то он может выйти во вторую неделю. На Уимблдоне успеха добиваются атакующие игроки. Важна скорость, подача, игра с лёта», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Турнир в Лондоне пройдёт с 29 июня по 12 июля. Его действующим победителем является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.