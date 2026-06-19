Стэн Вавринка: лучший игрок в истории — Новак Джокович

Чемпион трёх титулов «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка ответил на вопрос о лучшем теннисисте в истории.

«В конечном счёте лучший игрок в истории — Новак Джокович, и с большим отрывом. То, чего он добился за эти годы, невероятно: он побил все рекорды и продолжает выступать на высочайшем уровне… Но самым сложным соперником был Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос», особенно в пятом сете. Его карьера говорит сама за себя. Для меня сразиться с ним в Париже, на грунтовом покрытии, в таких условиях было самым трудным испытанием в теннисе», — сказал Вавринка в видео на канале First&Red.