Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: бенефис Месси, худший Роналду и топовая Аглия.
Смотреть трансляцию
14:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стэн Вавринка: лучший игрок в истории — Новак Джокович

Стэн Вавринка: лучший игрок в истории — Новак Джокович
Комментарии

Чемпион трёх титулов «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка ответил на вопрос о лучшем теннисисте в истории.

«В конечном счёте лучший игрок в истории — Новак Джокович, и с большим отрывом. То, чего он добился за эти годы, невероятно: он побил все рекорды и продолжает выступать на высочайшем уровне… Но самым сложным соперником был Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос», особенно в пятом сете. Его карьера говорит сама за себя. Для меня сразиться с ним в Париже, на грунтовом покрытии, в таких условиях было самым трудным испытанием в теннисе», — сказал Вавринка в видео на канале First&Red.

Материалы по теме
Стэн Вавринка снялся с турнира АТР-250 на Майорке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android