«Она это заслужила». Коллинз — о получении Майей Хвалиньской уайлд-кард на Уимблдон

Американская теннисистка Даниэль Коллинз поделилась мнением о получении уайлд-кард польской спортсменкой Майей Хвалиньской.

«Она это заслужила. Как мы уже обсуждали — все сошлись во мнении, что если игрок дошёл до финала турнира «Большого шлема», но не попал в основную сетку, то такой спортсмен должен автоматически получать прямую путёвку на турнир. Я думаю, что списки участников между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном должны закрываться за три недели до начала турнира, а не за шесть. Мне было бы тяжело смотреть, как она играет в квалификации после всего, чего она добилась и как проявила себя», — приводит слова Коллинз Zkortu в социальной сети Х.