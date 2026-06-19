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«Она это заслужила». Коллинз — о получении Майей Хвалиньской уайлд-кард на Уимблдон

«Она это заслужила». Коллинз — о получении Майей Хвалиньской уайлд-кард на Уимблдон
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Американская теннисистка Даниэль Коллинз поделилась мнением о получении уайлд-кард польской спортсменкой Майей Хвалиньской.

«Она это заслужила. Как мы уже обсуждали — все сошлись во мнении, что если игрок дошёл до финала турнира «Большого шлема», но не попал в основную сетку, то такой спортсмен должен автоматически получать прямую путёвку на турнир. Я думаю, что списки участников между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном должны закрываться за три недели до начала турнира, а не за шесть. Мне было бы тяжело смотреть, как она играет в квалификации после всего, чего она добилась и как проявила себя», — приводит слова Коллинз Zkortu в социальной сети Х.

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