«Они живут теннисом и любят его». Томми Хаас — о теннисе в Италии

Бывшая вторая ракетка мира, четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», а ныне директор турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе немецкий теннисист Томми Хаас поделился впечатлениями от культуры тенниса в Италии.

«Мы дошли до того, что теперь в Италии можно проводить теннисный турнир каждую неделю. Ещё один важный момент — многие бывшие игроки сейчас работают в Федерации: они попадают в среду, где явно любят теннис и хотят способствовать его развитию. Это становится своего рода символом для страны. Они живут теннисом и любят его, а когда удаётся добиться каких‑то успехов — как, например, в случае с Андреасом Сеппи и Фабио Фоньини, — дело движется вперёд», — приводит слова Томми Ubitennis.