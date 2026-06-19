Де Минор не смог выйти в полуфинал «пятисотника» в Лондоне, проиграв Накашиме

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор в четвертьфинале турнира категории АТР-500 в Лондоне уступил сопернику из США Брэндону Накашиме, занимающему в мировом рейтинге 32-е место, и не смог выйти в полуфинал. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 5:7, 3:6.

По ходу матча де Минор подал навылет три раза, сделал одну двойную ошибку и не реализовал ни один из двух брейк-пойнтов. Накашима сделал семь эйсов, не допустил двойных ошибок, а также смог реализовать оба заработанных брейк-пойнта.

В полуфинале Накашима сразится с победителем матча между Артуром Фери и Франсиско Серундоло.