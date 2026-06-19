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Алекс де Минор — Брэндон Накашима, результат матча 19 июня 2026, счёт 0:2, 1/4 финала; ATP 500 Лондон

Де Минор не смог выйти в полуфинал «пятисотника» в Лондоне, проиграв Накашиме
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор в четвертьфинале турнира категории АТР-500 в Лондоне уступил сопернику из США Брэндону Накашиме, занимающему в мировом рейтинге 32-е место, и не смог выйти в полуфинал. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 5:7, 3:6.

Лондон (м). 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 13:40 МСК
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Брэндон Накашима
32
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

По ходу матча де Минор подал навылет три раза, сделал одну двойную ошибку и не реализовал ни один из двух брейк-пойнтов. Накашима сделал семь эйсов, не допустил двойных ошибок, а также смог реализовать оба заработанных брейк-пойнта.

В полуфинале Накашима сразится с победителем матча между Артуром Фери и Франсиско Серундоло.

Сетка турнира АТР-500 в Лондоне
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