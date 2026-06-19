«Насколько люди могут быть неблагодарными». Хосе Морон — о ситуации с Эвансом

Главный редактор Punto de Break испанский журналист Хосе Морон отреагировал на решение Уимблдона не предоставлять британскому теннисисту Даниелю Эвансу уайлд-кард для участия в основной сетке турнира, несмотря на то что спортсмен объявил о завершении карьеры по итогам соревнований.

«Случай Дэна Эванса в очередной раз показывает, насколько люди могут быть неблагодарными — и как быстро забывается всё, что ты когда‑то для кого‑то сделал. Британец отказался защищать свой титул в Вашингтоне, чтобы представлять страну на Олимпийских играх, прекрасно понимая, что его рейтинг рухнет с 58‑й на 170‑ю строчку. Столь резкое падение серьёзно ударило по его карьере: вместо участия в крупных турнирах ему пришлось бы пробиваться через квалификацию или выступать на турнирах уровня «челленджер».

И как же британская LTA отблагодарила Эванса? Не дала ему уайлд-кард в его последний год. Конечно, никто не ждал, что Эванс выиграет Уимблдон, но такие приглашения нередко выдают в знак благодарности за заслуги — чтобы игрок мог достойно попрощаться с публикой. Тем более если речь идёт о местном спортсмене. Этот случай лишний раз доказывает: нужно в первую очередь заботиться о собственных интересах — ведь никогда не знаешь, что ждёт впереди», — написал Морон в социальной сети Х.