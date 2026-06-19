Линда Носкова уверенно одолела Паулу Бадосу в четвертьфинале турнира WTA-500 в Берлине
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13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-500 обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу, занимающую в мировом рейтинге 142-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.
Берлин. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 14:15 МСК
13
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
142
Паула Бадоса
П. Бадоса
По ходу матча Носкова сделала восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Бадоса подала навылет один раз, сделала семь двойных ошибок, а также не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из семи заработанных.
В полуфинале Носкова сразится с победительницей матча между Элиной Свитолиной и Александрой Эалой.
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