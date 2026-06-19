Линда Носкова уверенно одолела Паулу Бадосу в четвертьфинале турнира WTA-500 в Берлине

13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-500 обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу, занимающую в мировом рейтинге 142-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.

По ходу матча Носкова сделала восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Бадоса подала навылет один раз, сделала семь двойных ошибок, а также не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из семи заработанных.

В полуфинале Носкова сразится с победительницей матча между Элиной Свитолиной и Александрой Эалой.