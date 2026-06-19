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Линда Носкова — Паула Бадоса, результат матча 19 июня 2026, счёт 2:0, 1/4 финала; WTA 500 Берлин

Линда Носкова уверенно одолела Паулу Бадосу в четвертьфинале турнира WTA-500 в Берлине
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13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-500 обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу, занимающую в мировом рейтинге 142-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Берлин. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 14:15 МСК
Линда Носкова
13
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Паула Бадоса
142
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

По ходу матча Носкова сделала восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Бадоса подала навылет один раз, сделала семь двойных ошибок, а также не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из семи заработанных.

В полуфинале Носкова сразится с победительницей матча между Элиной Свитолиной и Александрой Эалой.

Сетка турнира WTA-500 в Берлине
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