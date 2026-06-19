Фриц вышел в полуфинал «пятисотника» в Галле, обыграв Шелтона в матче с тремя тай-брейками

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц в матче четвертьфинала «пятисотника» в Галле обыграл своего соотечественника Бена Шелтона, занимающего в мировом рейтинге пятое место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 49 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 7:6 (7:3).

По ходу матча Шелтон сделал 15 эйсов, допустил пять двойных ошибок, а также не сумел реализовать ни одного из четырёх заработанных брейк-пойнтов. Фриц подал навылет 24 раза, сделал одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира в Галле соперником Фрица станет победитель матча между Александром Зверевым и Рафаэлем Коллиньоном.