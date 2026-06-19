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Бен Шелтон — Тейлор Фриц, результат матча 19 июня 2026, счёт 1:2, 1/4 финала; ATP 500 Галле

Фриц вышел в полуфинал «пятисотника» в Галле, обыграв Шелтона в матче с тремя тай-брейками
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц в матче четвертьфинала «пятисотника» в Галле обыграл своего соотечественника Бена Шелтона, занимающего в мировом рейтинге пятое место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 49 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 7:6 (7:3).

Галле. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 12:40 МСК
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 8 6 3
6 5 		7 10 7 7
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

По ходу матча Шелтон сделал 15 эйсов, допустил пять двойных ошибок, а также не сумел реализовать ни одного из четырёх заработанных брейк-пойнтов. Фриц подал навылет 24 раза, сделал одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира в Галле соперником Фрица станет победитель матча между Александром Зверевым и Рафаэлем Коллиньоном.

Сетка турнира АТР-500 в Галле
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