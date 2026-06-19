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Томми Хаас назвал Янника Синнера более предсказуемым, чем Карлоса Алькараса

Томми Хаас назвал Янника Синнера более предсказуемым, чем Карлоса Алькараса
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Бывшая вторая ракетка мира, четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», а ныне директор турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе немецкий теннисист Томми Хаас поделился мнением о первой и второй ракетках мира Яннике Синнере и Карлосе Алькарасе.

«Алькарас непредсказуем — именно за эту тонкость он мне больше всего нравится. С Синнером всё более‑менее понятно: когда у него получается диктовать ход игры, он действует очень мощно — выдаёт хорошие по размещению и глубине удары.

Когда они играют на высоком уровне — особенно Синнер — кажется, будто он находит такие зоны, где вообще не ошибается. Когда при такой скорости мяча и таком контроле он держится вплотную к линии, я порой задаюсь вопросом: как бы я сам играл против него и что мог бы сделать? Возможно, стоило бы разнообразить игру слайсом, хотя сегодня игровые условия немного изменились», — приводит слова Хааса We love tennis.

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