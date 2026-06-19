Экс-теннисист Джон Ллойд прокомментировал возвращение Эммы Радукану к Эндрю Ричардсону

Бывший британский теннисист Джон Ллойд прокомментировал возвращение британки Эммы Радукану к одному из первых тренеров Эндрю Ричардсону.

«Никто другой этого не сказал, так что, вероятно, навлеку на себя неприятности… Но, честно говоря, на месте Ричардсона я бы долго размышлял, прежде чем согласился вернуться. После того, что произошло на US Open… Для меня это было просто ошеломляюще. А потом она снова обращается к нему, когда ей нужна помощь. Впрочем, это уже другая история, и только им решать, уладили ли они свои проблемы. Просто надеюсь, что она останется с ним и даст ему шанс, которого он заслуживает. Эндрю очень талантлив в своём деле — он добился с ней больших успехов. Я вообще не понимал, почему всё тогда закончилось: это было самое нелогичное, что я видел за последние годы. Но сейчас они снова вместе — вот что главное. Эмма отлично сыграла на турнире в Квинсе и поднимется в рейтинге — она невероятно талантлива», — приводит слова Джона We love tennis.