Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс-теннисист Джон Ллойд прокомментировал возвращение Эммы Радукану к Эндрю Ричардсону

Экс-теннисист Джон Ллойд прокомментировал возвращение Эммы Радукану к Эндрю Ричардсону
Комментарии

Бывший британский теннисист Джон Ллойд прокомментировал возвращение британки Эммы Радукану к одному из первых тренеров Эндрю Ричардсону.

«Никто другой этого не сказал, так что, вероятно, навлеку на себя неприятности… Но, честно говоря, на месте Ричардсона я бы долго размышлял, прежде чем согласился вернуться. После того, что произошло на US Open… Для меня это было просто ошеломляюще. А потом она снова обращается к нему, когда ей нужна помощь. Впрочем, это уже другая история, и только им решать, уладили ли они свои проблемы. Просто надеюсь, что она останется с ним и даст ему шанс, которого он заслуживает. Эндрю очень талантлив в своём деле — он добился с ней больших успехов. Я вообще не понимал, почему всё тогда закончилось: это было самое нелогичное, что я видел за последние годы. Но сейчас они снова вместе — вот что главное. Эмма отлично сыграла на турнире в Квинсе и поднимется в рейтинге — она невероятно талантлива», — приводит слова Джона We love tennis.

Материалы по теме
Эмма Радукану снялась с турнира WTA-250 в Ноттингеме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android