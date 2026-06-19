Янник Синнер провёл на травяном корте тренировку перед Уимблдоном

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл тренировку на травяном корте перед Уимблдоном, матчи основной сетки которого стартуют 29 июня. Видео опубликовала пресс-служба турнира в соцсети.

Ранее пресс-служба Уимблдона также делилась новостью о прибытии Синнера на турнир «Большого шлема» в Лондоне.

Синнер в этом сезоне уже установил рекорд, выиграв пять турниров категории «Мастерс» подряд (в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме). В матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 состояние здоровья итальянского теннисиста сильно ухудшилось из-за жары, вследствие чего он сенсационно проиграл 56-й ракетке мира Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.