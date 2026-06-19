Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер провёл на травяном корте тренировку перед Уимблдоном

Янник Синнер провёл на травяном корте тренировку перед Уимблдоном
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл тренировку на травяном корте перед Уимблдоном, матчи основной сетки которого стартуют 29 июня. Видео опубликовала пресс-служба турнира в соцсети.

Ранее пресс-служба Уимблдона также делилась новостью о прибытии Синнера на турнир «Большого шлема» в Лондоне.

Синнер в этом сезоне уже установил рекорд, выиграв пять турниров категории «Мастерс» подряд (в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме). В матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 состояние здоровья итальянского теннисиста сильно ухудшилось из-за жары, вследствие чего он сенсационно проиграл 56-й ракетке мира Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Материалы по теме
Фото
Янник Синнер посетил свадьбу Армана Дюплантиса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android